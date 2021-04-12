Масштабна пожежа в Пітері: є жертви, а стовп диму видно в усьому місті (відео)

У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа, що охопила будівлю "Невської мануфактури" площею понад 5 тисяч квадратних метрів. Там стався обвал покрівлі та міжповерхового перекриття.

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Про це повідомляє місцеве видання Фонтанка.

Пожежі надано найвищий, 5-й розряд небезпеки. На її ліквідацію кинуто більш як 300 людей особового складу та 69 одиниць техніки від МНС та інших відомств. Окрім того, планується застосувати пожежний вертоліт Ка-32.

З будівлі було евакуйовано персонал – 40 осіб. За попередньою інформацією, втрачено зв'язок з одним з учасників гасіння. Ще двох відвезли в лікарню.

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/ Фото: Фонтанка.ру

Під час гасіння пожежі загинув командир пожежної частини, ще двоє пожежників отримали опіки 40-50 відсотків поверхні тіла, їх госпіталізували, повідомляє РІА Новости, посилаючись на представника екстрених служб.

Як виявилося, горить будівля, яку фабрика з виробництва вовняних тканин "Невська мануфактура" здає в оренду. Там зареєстровано близько 80 компаній.

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Очевидці повідомляють, що Жовтнева набережна, де міститься будівля, вся в диму. Чорний стовп диму видно навіть в заміському Кудрові, що лежить за межами мегаполісу.

Фото: МНС Росії

Нагадаємо, це не перша масштабна пожежа в Пітері. Зокрема, у листопаді 2018-го спалахнув гіпермаркет "Лента" на набережній Обвідного каналу.

У липні 2017-го на території Кіровського заводу почалася пожежа, яку довелося гасити за допомогою спеціалізованого вертольота.

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