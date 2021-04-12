Русский
$ 27,91
33,15
  1. Світові новини
  2. Росія

Масштабна пожежа в Пітері: є жертви, а стовп диму видно в усьому місті (відео)

12 квітня, 15:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Вогонь охопив понад 5000 метрів площі, обрушилися перекриття на кількох поверхах будівлі

У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа, що охопила будівлю "Невської мануфактури" площею понад 5 тисяч квадратних метрів. Там стався обвал покрівлі та міжповерхового перекриття.

Реклама

Про це повідомляє місцеве видання Фонтанка.

Пожежі надано найвищий, 5-й розряд небезпеки. На її ліквідацію кинуто більш як 300 людей особового складу та 69 одиниць техніки від МНС та інших відомств. Окрім того, планується застосувати пожежний вертоліт Ка-32.

З будівлі було евакуйовано персонал – 40 осіб. За попередньою інформацією, втрачено зв'язок з одним з учасників гасіння. Ще двох відвезли в лікарню.

Реклама

/ Фото: Фонтанка.ру

Під час гасіння пожежі загинув командир пожежної частини, ще двоє пожежників отримали опіки 40-50 відсотків поверхні тіла, їх госпіталізували, повідомляє РІА Новости, посилаючись на представника екстрених служб.

В тренді
Путіну потрібна "маленька переможна війна", щоб відвернути увагу ЗМІ від Навального (рос.)

Як виявилося, горить будівля, яку фабрика з виробництва вовняних тканин "Невська мануфактура" здає в оренду. Там зареєстровано близько 80 компаній.

Реклама

Очевидці повідомляють, що Жовтнева набережна, де міститься будівля, вся в диму. Чорний стовп диму видно навіть в заміському Кудрові, що лежить за межами мегаполісу.

Фото: МНС Росії

Фото: МНС Росії

Нагадаємо, це не перша масштабна пожежа в Пітері. Зокрема, у листопаді 2018-го спалахнув гіпермаркет "Лента" на набережній Обвідного каналу.

У липні 2017-го на території Кіровського заводу почалася пожежа, яку довелося гасити за допомогою спеціалізованого вертольота.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

жертви Санкт-Петербург Пітер пожежа жертвы пожар
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Російський військовий:
Російський військовий: "Нас в**буть. Яка війна з Україною?" (відео 18+)Росія
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президента
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президентаВлада
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)Інші країни
Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо Донбасу
Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо ДонбасуВлада
Росія стягує війська до кордону – де відмічено переміщення військових і чого чекати Україні
Росія стягує війська до кордону – де відмічено переміщення військових і чого чекати УкраїніРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти