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Медведєв погрожував українській владі викраденням через затримання Медведчука

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 20:54
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Спецоперацію було проведено завдяки СБУ
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв (ліворуч) та голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук (праворуч знизу)
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв (ліворуч) та голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук (праворуч знизу) / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував затримання в Україні голови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука

Про затримання він написав у Telegram.

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"Замикати двері на ніч"

"Окремі виродки, які називають себе "українською владою", повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, "швидко і справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, що обмінюються", – написав він.

Нагадаємо, раніше в Росії відреагували на затримання Віктора Медведчука. Там вважають, що фото з затриманим політиком ще потребує перевірки.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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