Медведєв погрожував українській владі викраденням через затримання Медведчука

Спецоперацію було проведено завдяки СБУ

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв (ліворуч) та голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук (праворуч знизу) / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував затримання в Україні голови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука

Про затримання він написав у Telegram.

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"Замикати двері на ніч"

"Окремі виродки, які називають себе "українською владою", повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, "швидко і справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, що обмінюються", – написав він.

Нагадаємо, раніше в Росії відреагували на затримання Віктора Медведчука. Там вважають, що фото з затриманим політиком ще потребує перевірки.

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