Мексика відмовляє росіянам у візах українською мовою

Громадяни країни-агресора зіштовхнулися із несподіваною проблемою

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Громадяни Росії, яка вже понад 100 днів веде війну в Україні, при спробі оформити електронний дозвіл для в'їзду до Мексики, стали отримувати відмову українською мовою. Це відбувається на сайті посольства під час спроби подати документи. Про це повідомляє видання "Підйом".

Анкета з особистими даними на сайті мексиканської дипмісії містить пункт "Громадянство". Користувачі, які вказували в цій графі "Росія", після заповнення документів отримували не підтвердження, а відмову українською мовою.

Реклама

У посольстві Мексики повідомили, що в курсі ситуації: сайт для отримання електронних віз належить мексиканському національному інституту міграції, і зараз працюють над вирішенням проблеми.

Раніше ми писали: