Мексика отказывает россиянам в визах на украинском языке

Граждане страны-агрессора столкнулись с неожиданной проблемой

Россияне получают от Мексики отказы по-украински / Фото: Коллаж: Сегодня

Граждане России, которая уже более 100 дней ведет войну в Украине, при попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику стали получать отказ на украинском языке. Это происходит на сайте посольства при попытке подать документы. Об этом сообщает издание "Подъем".

Анкета с личными данными на сайте мексиканской дипмиссии включает пункт "Гражданство". Пользователи, отмечавшие в этой графе "Россия", после заполнения документов получали не подтверждение, а отказ на украинском языке.

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В посольстве Мексики сообщили, что в курсе ситуации: сайт для получения электронных виз принадлежит мексиканскому национальному институту миграции, и сейчас там работают над решением проблемы.

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