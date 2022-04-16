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На Путіні та шапка горить! У Росії штрафуватимуть за порівняння СРСР та нацистської Німеччини

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16 квітня, 14:49
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Пропонується штраф від 2 до 50 тисяч рублів або арешт на 15 діб за перше порушення
У РФ тепер можна потрапити під ще одну статтю
У РФ тепер можна потрапити під ще одну статтю / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон про штрафи за публічне ототожнення дій СРСР та нацистської Німеччини.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У документі зазначається, що під санкції за цією статтею підпадуть ті, хто "публічно ототожнює цілі, рішення та дії керівництва, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями та діями нацистської Німеччини".

Крім того, під статтю підпадуть ті, хто заперечує "вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії Радянського Союзу при звільненні країн Європи".

Пропонується штраф від 2 до 50 тисяч рублів або арешт на 15 діб за перше порушення.

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
Слава Україні!

Україна 24

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