На ТБ Росії відкрито назвали Гітлера великим (відео)

Також російські пропагандисти натякнули, що в РФ вже потрібно оголошувати загальну мобілізацію

У Росії захоплюються Адольфом Гітлером. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські пропагандисти вражені німецьким диктатором Адольфом Гітлером. На шоу "Соловйов LIVE" "експерти" почали розповідати, що німецький фюрер є "великим стратегом". Крім того, вони натякнули, що в РФ вже потрібно оголошувати загальну мобілізацію.

Момент з шоу "Соловйов LIVE" опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"ООсь Адольф Гітлер – великий стратег. За результатами, звичайно, не дуже. Перейшов до мобілізації в 1942 році. А було пізно, бо він теж виходив з формули Павловського певною мірою", – сказав один із експертів.

Інший "знавець" назвав Гітлера сумнівним стратегом, оскільки він пізно оголосив мобілізацію і додав, що той виходив із формули бліцкригу.

"Нацистські тварюки": Соловйов образився на Німеччину через марки

У російського телеведучого та пропагандиста Володимира Соловйова "підгоріло" через подаровані поштові марки з "російським військовим кораблем" міністру культури Німеччини Клаудії Рот. Прийнявши подарунок від свого колеги (міністра культури України Олександра Ткаченка), вона прочитала, що на них написано: "F*ck you, russian ship" (російський корабель, йди нах*й.) Це сталося під час зустрічі міністрів в Одесі.

Ситуація привела Соловйова до сказу, він сказав: "Так що f*ck you russian каже. Я сподіваюся, ця тварюка ніколи свою брудну німецьку ляжку, ніжку, ручку та інші частини свого огидного тіла, ніколи, ці частини тіла не будуть на території Російської Федерації. Значить, ось ця нацистська тварюка, вона каже: "f*ck you russian", а ми маємо серйозно на це дивитись. Там у них Шольц, який каже: "ха, це ж смішно, геноцид росіян на Донбасі". Там у них канцелярія, яка каже: "f*ck you russian". І ви хочете, тварюки, щоб ми вели з вами якийсь діалог?"

Нагадаємо, міністр культури України Олександр Ткаченко в Одесі подарував німецькій колезі дві поштові марки із "російським військовим кораблем".

На одній український прикордонник показує середній палець російському крейсеру"Москва". Друга, що з'явилася вже після того, як судно затонуло, називається "російський військовий корабель... ВСЕ!"

Раніше ми розповідали, що Росія масово роздає свої паспорти жителям т. зв. "ЛНР" і "ДНР". Секретар РНБО Олексій Данілов порівняв ці дії керівництва РФ з діями Гітлера, який свого часу робив те саме на окупованих територіях.