Набряцали зброєю. Росія потрапила до ТОП-5 світових лідерів за військовими витратами

Витрати РФ на військові потреби залишилися в рази меншими, ніж у США. Але частка ВВП на такі витрати – найбільша серед лідерів рейтингу

Росія, яка прийняла рішення відвести війська від кордонів України, увійшла до п'ятірки країн-світових лідерів за кількістю військових витрат. За 2020 рік витрати РФ на озброєння зросли на 2,5%, до 61,7 млрд доларів, або 4,3% ВВП. Росія розмістилася на четвертому місці. Також до ТОП-5 потрапили:

США – 778 млрд доларів (3,7% ВВП);

Китай – 252 млрд доларів (1,7% ВВП);

Індія – 72,9 млрд доларів (2,9% ВВП);

Росія – 61,7 млн доларів (4,3% ВВП);

Велика Британія – 59,2 млрд доларів (2,2% ВВП).

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Про це повідомив Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

При цьому витрати Росії на військові потреби виявилися на 6,6% нижче, ніж планувалися. Експерти SIPRI вважають, що так на розподілі коштів позначилася пандемія коронавірусу.

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В цілому глобальні військові витрати досягли рекордних 1,98 трлн дол. Збільшилася і частка ВВП, що виділяється країнами на оборону. Якщо в 2019 році цей показник становив в середньому 2,2%, то в 2020 році – вже 2,4%.

Витрати України склали 5,9 млрд доларів, або 4,1% ВВП.

Нагадаємо, в минулому році Росія також займала четверту позицію в рейтингу SIPRI. Тоді військові витрати РФ становили 3,9% ВВП.

Раніше в Міноборони РФ показали відео, як російські війська прибираються з Криму:

Відео: Минобороны РФ

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