НАЗК надіслав Шойгу лист-подяку за корупцію в армії РФ

У НАЗК потролили голову Міноборони РФ, подякувавши йому за те, що грабував свою ж армію і відправив в Україну бійців з картонними бронежилетами

Україна подякувала Шойгу за те, що обкрадав армію РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков подякував міністру оборони РФ Сергію Шойгу за те, що "російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їх накопичення на кордоні". Такого листа вже надіслали міністру, до держдуми РФ, Ради Федерації та Фонду боротьби з корупцією.

Про це написали в НАЗК.

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Як корупція вплинула на "боєздатність" російських військ:

захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;

бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин на членах екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;

використання для пересування особового складу ЗІЛ-130. Крім того, що російським військовим дуже холодно сидіти у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість та яскравий колір таких авто дозволяють нашим тероборонівцям проходити тренувальну підготовку з стрільби по легких мішенях.

Фото: НАЗК

Але це ще не все – у картонних бронежилетах були пам'ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах".

Фото: НАЗК

Враховуючи те, що російським солдатам важливіше зберегти своє життя, ніж виконати накази командування, у НАЗК запропонували доповнити пам'ятки такою покроковою інструкцією:

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"У разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов’язаний:

дістатись найближчого населеного пункту

відійти від техніки на безпечну відстань та кинути зброю

вибачитися за перетин кордону без паспортного контролю

зачекати на українських військових, які дозволять зателефонувати мамі

чекати на своє повернення додому".

Голова НАЗК також зазначив, що лист із фотодоказами відправили саме зараз, оскільки на Росії поки що є іноземні комп'ютери, які можуть показувати фото. Повну версію листа можна переглянути за цим посиланням.