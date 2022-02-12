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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Налякали росіян: підводний човен США виявили біля Курильських островів

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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12 лютого, 22:55
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У Міноборони Росії заявили, що проти підводного човна було застосовано "відповідні засоби"
Підводний човен США використав самохідний імітатор.
Підводний човен США використав самохідний імітатор. / Фото: Колаж: Сьогодні

12 лютого до району острова Уруп Курильської гряди увійшов підводний човен Сполучених Штатів Америки типу "Вірджинія".

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

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Реакція Росії

Зазначається, що в цей момент там проходили планові навчання сил Тихоокеанського флоту у "територіальних водах Російської Федерації".

"У режимі звукопідводного зв'язку екіпажу іноземного підводного човна російською та англійською мовами було передано повідомлення: "Ви перебуваете у територіальних водах Росії. Спливти негайно!" – зазначили у Міноборони РФ.

Фото – US Navy.
Фото – US Navy.

Міністерство заявило, що екіпаж підводного човна вимогу сторони РФ проігнорував. Зазначається, що було застосовано "відповідні засоби".

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При цьому підводний човен США використав "самохідний імітатор для роздвоєння цілі на засобах радіолокаційного та акустичного контролю", а пізніше залишив територіальні води РФ. Також у зв'язку із ситуацією Міноборони Росії викликано аташе з питань оборони при посольстві США у Москві.

Морська блокада України

Керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що нинішні дії Російської Федерації схожі на "морську блокаду українських портів".

Також він прикріпив до посту карту, на якій зазначені заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань:

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Фото – Інститут Чорноморських стратегічних досліджень.
Фото – Інститут Чорноморських стратегічних досліджень.

Нагадаємо, помічниця начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України Наталія Гуменюк наголосила, що з початку агресії Росії прикордонники України постійно фіксують перебування кораблів Чорноморського флоту РФ поблизу українських кордонів.

Також вона заявила, що є психологічний тиск з боку РФ.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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