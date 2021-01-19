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Навального доставили в СІЗО "Матроська тиша": в яких умовах опозиціонер

19 січня, 02:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Його помістили в тримісну камеру карантинного відділення

Російський опозиціонер Олексій Навальний прибув до Слідчого ізолятора федерального значення "Матроська Тиша".

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Як повідомляє "Інтерфакс", про це розповів відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников.

Навальний сказав членам ОНК, що з боку співробітників установи, морального і фізичного тиску на нього не чинять.

Опозиціонера помістили в тримісну камеру карантинного відділення, де він знаходиться один. Камера обладнана холодильником, електричним чайником і телевізором.

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Також він попросив передати своїм родичам перелік необхідних йому речей.

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Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво". Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінили як "ухилення від органів" і в кінці 2020 року оголосили політика в розшук.

Більш докладно про справу проти російського опозиціонера читайте в матеріалі: Одним абзацом. За що арештували Навального.

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ізолятор опозиціонер Олексій Навальний
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