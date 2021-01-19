Навального доставили в СІЗО "Матроська тиша": в яких умовах опозиціонер

Російський опозиціонер Олексій Навальний прибув до Слідчого ізолятора федерального значення "Матроська Тиша".
Як повідомляє "Інтерфакс", про це розповів відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников.
Навальний сказав членам ОНК, що з боку співробітників установи, морального і фізичного тиску на нього не чинять.
Опозиціонера помістили в тримісну камеру карантинного відділення, де він знаходиться один. Камера обладнана холодильником, електричним чайником і телевізором.
Також він попросив передати своїм родичам перелік необхідних йому речей.
Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво". Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінили як "ухилення від органів" і в кінці 2020 року оголосили політика в розшук.
Більш докладно про справу проти російського опозиціонера читайте в матеріалі: Одним абзацом. За що арештували Навального.
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