Не пускала жити окремо: у Росії хлопець убив матір цеглиною

Після вбивства юнак закопав тіло жінки на прибудинковій території

Між 18-річним юнаком та його матір'ю виник конфлікт/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У Росії син убив матір, бо та не хотіла пускати його жити окремо. Жінці було 38 років.

Про це повідомляє пресслужба регіонального слідкому РФ.

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Інцидент стався в Нижньогородській області. 18-рінчий хлопець посварився з мамою, оскільки хотів жити самостійно. Жінка не пускала його. Під час конфлікту юнак завдав їй кілька ударів цеглою по голові. Від отриманих травм жінка померла. Після цього вбивця закопав тіло матері на прибудинковій території.

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