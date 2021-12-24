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Не пускала жити окремо: у Росії хлопець убив матір цеглиною

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 02:30
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Після вбивства юнак закопав тіло жінки на прибудинковій території
Між 18-річним юнаком та його матір'ю виник конфлікт/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
Між 18-річним юнаком та його матір'ю виник конфлікт/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У Росії син убив матір, бо та не хотіла пускати його жити окремо. Жінці було 38 років.

Про це повідомляє пресслужба регіонального слідкому РФ.

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Деталі

Інцидент стався в Нижньогородській області. 18-рінчий хлопець посварився з мамою, оскільки хотів жити самостійно. Жінка не пускала його. Під час конфлікту юнак завдав їй кілька ударів цеглою по голові. Від отриманих травм жінка померла. Після цього вбивця закопав тіло матері на прибудинковій території.

Схожі інциденти

  • У Києві чоловік жорстоко вбив матір. Він завдав їй удар по голові гантелею. Від отриманої травми жінка померла на місці. Правоохоронці затримали винуватця інциденту. Було відкрито кримінальне провадження.
  • У Волинській області чоловік вийшов з в'язниці та в той самий день вбив свою матір. Відомо, що він повернувся з місць позбавлення волі, куди потрапив за вбивство свого батька. 63-річну жительку села із численними забоями та синцями виявили сусіди. Жінка лежала на власному подвір'ї без ознак життя.
  • У Київській області вагітна 18-річна дівчина вбила матір та закопала у дворі будинку. Напередодні інциденту жінка разом з вагітною молодшою донькою відпочивала у сусідів і вживала алкоголь. Відомо, що донька штовхнула матір, а вранці виявила її на тому ж місці, але вже мертвою.

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