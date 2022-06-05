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Непоглядів розкрив секрет, чому росіяни масово тонуть у лайні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 червня, 14:07
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У 2022 році у клозетну дірку путінського режиму провалилася взагалі вся Росія
Щороку понад 100 росіян гинуть у вуличних туалетах
Щороку понад 100 росіян гинуть у вуличних туалетах / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський журналіст Олександр Невзоров розповів, що у Росії не рідкість, коли люди тонуть у лайні. Вони буквально провалюються у вуличних туалетах та захлинаються. Журналіст зазначив, що у 2022 році в клозетну дірку путінського режиму впала взагалі вся Росія.

Про це Невзоров написав у своєму Telegram.

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Він запостив історію про те, що в Батайську 57-річна жінка пішла у вуличний туалет і загинула – підлога, що прогнила, не витримала і вона впала в яму.

За словами журналіста, у Росії таких випадків щороку близько 100-120.

"Провалюються, тонуть, захлинаються і задихаються громадяни наддержави. У клозетних дірах зникають діти, старенькі, ветерани та студенти. Сорок мільйонів вигрібних сортирів щороку беруть данину з "російського світу", і будемо відвертими, ще скромничають. Випадок у Батайську нічим особливо не примітний. Особливо в 2022 році, коли в клозетну дірку путінського режиму завалилася взагалі вся Росія", – зазначив Невзоров.

Росія не байдужа до вуличних туалетів

Росія завдала чергового ракетного удару по Одеській області з застосуванням авіації Внаслідок атаки зруйновано пляжний туалет та суттєво зіпсоване повітря, повідомило Оперативне командування "Південь".

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"Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, очевидно, намагалися "замочити в сортирі" вогнище нацизму. Зруйнований пляжний туалет. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат немає", – зазначили у ОК.

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