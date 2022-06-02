Новий план Кремля? Гордон оцінив, чи може Путін "позабавитися" з Януковичем

Журналіст розповів про можливі плани Росії в Україні

Дмитро Гордон заявив про нові зміни у планах Кремля. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно українському суспільству стали відомі деякі плани Кремля щодо нашої країни. Серед іншого, генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун заявив про те, що в планах Росії – віддати всі окуповані території під владу експрезиденту Віктору Януковичу, який втік, і оголосити це "справжньою Україною".

Український журналіст Дмитро Гордон розповів, чи можливий цей план, в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Щось змінилось"

За словами журналіста, це цілком можливо – в межах "всього того маразму", який відбувається в Росії та Білорусі:

"Я маю на увазі керівництво та державне управління цих країн. Цілком можливо, що будуть "забавлятися" цим".

Дмитро Гордон також зазначив, що, з іншого боку, з'явилася інформація про те, що т.зв. "президент" т.зв. "Південної Осетії" заявив про те, що питання про "референдум про приєднання Південної Осетії до Росії" поки що відкладається.

"Це говорить про те, що щось змінилося в планах Кремля, тому що я побачив у тому, що мав відбутися "референдум", початок якогось збільшення російської держави. Тому не знаю, як ця інформація в'яжеться з тим, що заявив цей лялькар-президент", – сказав він.

Реклама

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що колишній голова Конституційного Суду України Олександр Тупіцький мав взяти участь у легітимізації Віктора Януковича після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Читайте також: