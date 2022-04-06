Офіційно! Володимир Жириновський помер

Російському політику було 75 років

Володимир Жириновський помер. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, госпіталізований з коронавірусом, таки помер. Йому було 75 років.

Про це повідомив голова Держдуми В'ячеслав Володін.

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"Після тяжкої і тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський. Яскравий талановитий політик. Людина, яка глибоко розуміла, як влаштований світ і багато що передбачала. Його особистість така масштабна, що без неї важко уявити історію розвитку політичної системи сучасної Росії", – сказав Володін.

Про смерть Жириновського повідомляли і раніше

У РосЗМІ писали, що російський політик Володимир Жириновський помер 25 березня о 10:45, а останню добу він провів у комі. Проте цю інформацію спростував голова Держдуми В'ячеслав Володін. Він написав, що політик справді у тяжкому стані, але живий. Зокрема, про смерть Жириновського повідомляли Telegram-канали Mash і Звездач.

"Лідер партії ЛДПР помер на 76-му році життя після тривалої хвороби. Володимира Вольфовича госпіталізували з коронавірусом ще на початку лютого цього року. Політика кілька разів вводили у штучну кому. Останніми днями у Жириновського відмовили легені та почався септичний шок", – писали в Мережі.