План оборони для України: підірвати залізницю та відкрити вогонь по вантажівках супротивника

Американські експерти назвали одну з причин, чому армії Росії буде складно вторгнутися в Україну та розпочати широкомасштабну війну. Ця причина – брак військових вантажівок, які мають забезпечити російську армію продовольством, пальним та озброєнням.
Такий висновок зробив військовий експерт журналу Forbes.
Серйозна проблема
Американський експерт нагадує, що російська армія традиційно слабка у логістиці та постачанні. Росія протягом багатьох десятиліть уникала розміщення великих армійських формувань на великій відстані від кордонів, воліючи нарощувати танкові та авіаційні з'єднання, а також підводний флот – готуючись до нападу на західних супротивників. Тому в неї розвинені бригади "матеріально-технічного забезпечення" залізницею, але недостатньо вантажівок, щоб постачати боєприпаси військо, що вирушило до сусідів.
Далі по темі
"Російська армія традиційно слабка, коли справа доходить до постачання і ситуація могла погіршитися внаслідок необдуманих спроб реформи тилового забезпечення. Зокрема, Кремль передав комерційній фірмі більшу частину замовлень за підтримку фронтових батальйонів", – пише Forbes.
Обстановка
- Як відомо, поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Американський телеканал CNN повідомив, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб виправдати своє вторгнення до України.
- 14 січня Росія спробувала обрушити мережі українських органів влади, організувавши кібератаку на їхні сайти. У цьому не сумнівається секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
- Раніше повідомлялося, що найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду.