Окупаційна влада "прокололася" на черговому фейку

Експерти вважають, що фото з Кирієнко, який прибув на шахту на окупованій території, є постановочним

Сергій Кирієнко відвідав шахту на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора з'явилася інформація , що перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко побував у вибої на одній із найбільших шахт "ДНР". Своє відвідування вони підкріпили фотографією. Але те, що зображено на фото, навколишнє оточення, повністю спростовує знаходження саме у вибої.

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По перше , обличчя всіх присутніх ідеально чисті, що в умовах вугільного вибою та інших гірських виробок виглядає нереальним. По-друге На фото помітно, що навколо є такий простір, якого практично немає в вибої.

На наше прохання це фото проаналізував Юрій Бєлуха – Шановний в Україні шахтар із багаторічним стажем, який має нагороди, який свого часу побував на багатьох шахтах країни. Нині Юрій Микитович працює у профспілці працівників вугільної промисловості України. Сумнівне фото він проаналізував разом із Валерієм Шепелевичем, який завідує відділом з охорони праці.

"Так ось, на нашу думку, фото зроблено або в руддворі (територія знаходиться біля шахтного ствола, як правило, там немає такого скупчення вугільного пилу як у вибої – Авт.) або в трансформаторній камері. Але фото точно зроблено не в вибої і не у гірському виробленні!Вони там зображені чистими і блискучими.Швидше за все, фото було зроблено відразу після того, як вони спустилися і зайшли в камеру.Це може бути і камера, де знаходиться стволовий (робочий шахти, що відповідає за спуск-підйом людей і вантажів Тобто, фото однозначно зроблено не в вибої", – сказав Белуха.

За його словами, фото, найімовірніше, зроблено на шахті "Комсомолець Донбасу", де йому, Білусі, доводилося бувати. Вона справді є однією з найбільших на окупованій території Донбасу.

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Раніше ми писали про те, що перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко всерйоз націлився стати наступником Володимира Путіна.