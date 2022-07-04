Знову не там покурили? У Туві спалахнув величезний склад, дим до небес (відео)

Для ліквідації пожежі залучили всі сили пожежно-рятувальних частин

У Росії нова пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Кизил (Росія, Республіка Тува) спалахнула масштабна пожежа у понеділок, 4 липня. Вогонь охопив склади будматеріалів. Він поширився на 2,8 тис. кв. м.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Реклама

Що відомо?

Повідомлення про пожежу надійшло о 2 годині ночі (за київським часом). Вогонь поширився по складах будматеріалів.

Для ліквідації пожежі залучили всі сили пожежно-рятувальних частин з охорони Кизила – 25 осіб особового складу та дев'ять одиниць техніки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Вогонь локалізували.

Реклама

Москві спалахнула пожежа в одному з найвищих хмарочосів

У столиці Росії Москві ввечері 3 липня сталася пожежа в одній з веж комплексу Capital Towers.

Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24", попередньо займання сталося на 55-му поверсі. На місці працюють пожежники.

"Горить найвища прописка в Москві – саме так називають ЖК Capital Towers. Дим іде з даху одного з недобудованих хмарочосів. Немає випадковостей, є закономірності. Мордор має горіти в пеклі", – прокоментував пожежу радник голови МВС України Антон Геращенко.

Російські ЗМІ з посиланням на інформацію московського управління МНС повідомляють, що, за попередніми даними, на даху однієї з веж Capital Towers у центрі Москви горіли будівельні риштування.

Реклама

Нагадаємо, 29 червня у Москві сталася масштабна пожежа. Спочатку загорілося сміттєзвалище, а потім вогонь перекинувся на склад з шинами.