Опять не там покурили? В Туве заполыхал огромный склад, дым до небес (видео)

Для ликвидации пожара привлекли все силы пожарно-спасательных частей

В России новый пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Кызыл (Россия, Республика Тува) вспыхнул масштабный пожар в понедельник, 4 июля. Огонь охватил склады стройматериалов. Он распространился на 2,8 тыс. кв. м.

Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно?

Сообщение о пожаре поступило в 2 часа ночи (по киевскому времени). Огонь распространился по складам стройматериалов.

Для ликвидации пожара привлекли все силы пожарно-спасательных частей по охране Кызыла – 25 человек личного состава и девять единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь локализовали.

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В Москве вспыхнул пожар в одном из самых высоких небоскребов

В столице России Москве вечером, 3 июля, произошел пожар в одной из башен комплекса Capital Towers.

Как сообщает Telegram-канал "Украина 24", предварительно, возгорание произошло на 55-м этаже. На месте работают пожарные.

"Горит самая высокая прописка в Москве – именно так называют ЖК Capital Towers. Дым идет с крыши одного из недостроенных небоскребов. Нет случайностей, есть закономерности. Мордор должен гореть в аду", – прокомментировал пожар советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Российские СМИ со ссылкой на информацию московского управления МЧС сообщают, что, по предварительным данным, на крыше одной из башен Capital Towers в центре Москвы горели строительные леса.

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Напомним, 29 июня в Москве случился масштабный пожар. Сначала загорелась мусорная свалка, а потом огонь перекинулся на склад с шинами.