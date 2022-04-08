Знову постановка? У прощанні Путіна з Жириновським помітили нестиковки (фото)

На похоронах російського політика Володимира Жириновського "зникали" прапори та змінювався вигляд труни.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1654".
Що відбувалося
Як зазначається, судячи з фотографій, які публікують російські ЗМІ, президент Росії Володимир Путін прощався з Жириновським на самоті. Водночас всіх, зокрема й вартових, біля труни не було.
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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв же прощався з Жириновським у загальному порядку та без спеціальних заходів безпеки.
Нагадаємо, російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, госпіталізований із коронавірусом, все-таки помер 6 квітня. Йому було 75 років. Жириновський був затятим противником незалежності України.
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