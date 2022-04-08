Знову постановка? У прощанні Путіна з Жириновським помітили нестиковки (фото)

Російський політик помер 6 квітня

Володимир Путін прощався з Жириновським на самоті. / Фото: Колаж: Сьогодні

На похоронах російського політика Володимира Жириновського "зникали" прапори та змінювався вигляд труни.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1654".

Реклама

Що відбувалося

Як зазначається, судячи з фотографій, які публікують російські ЗМІ, президент Росії Володимир Путін прощався з Жириновським на самоті. Водночас всіх, зокрема й вартових, біля труни не було.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв же прощався з Жириновським у загальному порядку та без спеціальних заходів безпеки.

Президент Росії Володимир Путін біля труни.

Реклама

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв біля труни.

Нагадаємо, російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, госпіталізований із коронавірусом, все-таки помер 6 квітня. Йому було 75 років. Жириновський був затятим противником незалежності України.

Читайте також: