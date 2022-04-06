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Жириновський помер. Найбожевільніші заяви політика про Україну

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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6 квітня, 15:36
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Лідер ЛДПР був затятим противником незалежності України
Володимир Жириновський був відкритим українофобом та ксенофобом. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Жириновський був відкритим українофобом та ксенофобом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії у віці 75 років помер скандальний політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Про це повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Жириновський був затятим противником незалежності України. Він виступав за входження України та Білорусі до складу Росії на правах нових федеральних округів, підтримував анексію Криму та самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", а також заявляв, що по Україні потрібно "шарахнути бомбами".

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Сайт "Сьогодні" згадав головні, часто шалені висловлювання покійного лідера ЛДПР про Україну:

"Ніхто Україну нікуди не прийме. Ні в НАТО, ні в європейську спільноту. Нікуди... Знайдіть мені хоч один рядок в історії – де існувала держава Україна? Де і коли? Махно... Київ – це початок Росії. Тому ніколи в історії не було української держави".

"16 березня можна порівняти з 9 Травня. У травні 1945 року ми скинули коричневу чуму, а 16 березня 2014 року жителі Криму скинули нацистський режим України".

"Жодної України не буде. Ніяких Зеленських. Ніхто не принижуватиме нас, зриватиме наші прапори. Буде Київська губернія, Житомирська, Донецька, Херсонська, Харківська. Як за царя було".

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"Компроміс один – поділ України! Польща та Україна – зайве. Це європейське сміття. Вони мають своє місце знайти і мовчати".

"НАТО не потрібна Україна, їй потрібен наш Крим, щоб звідти пішов наш флот, і підійти ближче до Орла, Курська та Краснодара. Крим наш і точка".

"У Росії більше свободи слова, ніж в Україні. В Україні утискають російську мову".

"Треба просто шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня, годині о 4 ранку, коли вже всі випили. Необов'язково їх бомбити. Але вибірково покарати і налякати треба".

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"Всю карту перелопатимо, і України не буде. Суми, Донецьк, Запоріжжя – це все Росія. Ми Києву залишимо те, з чим він до нас прийшов. Київ, Поділ. Щоб вони не ображалися, залишимо Києву одну третину з рухом на Захід". А дві третини – все це південно-східна Росія. Малоросія, Новоросія".

Як повідомляв сайт "Сьогодні", про тяжкий стан Жириновського почали писати ще на початку лютого. Ще 9-го числа повідомляли, що він потрапив у реанімацію у тяжкому стані та перестав впізнавати рідних.

Також ми інформували, що у РосЗМІ писали, що російський політик Володимир Жириновський помер 25 березня о 10:45, а останню добу він провів у комі. Однак тоді цю інформацію заперечив голова Держдуми В'ячеслав Володін.

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