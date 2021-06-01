Стопами Лукашенка? Росія розгорнула літак для арешту опозиціонера

Пивоварова вивели з літака і завели у відділ ФСБ на території аеропорту, де йому заборонили користуватися телефоном

Андрій Пивоваров. Колаж "Сьогодні"

У Санкт-Петербурзі (Росія) поліція зупинила виліт до Варшави літака польської авіакомпанії LOT, який їхав по злітно-посадковій смузі і готувався злітати і зняла з нього опозиційного політика, колишнього виконавчого директора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова.

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Про це повідомила Meduza.

Зазначається, що Пивоваров ввечері 31 травня летів до Польщі на відпочинок.

"Літак зупинили на рулінні, тобто вже коли літак зібрався злітати, на борт зійшла група поліцейських і співробітників ФСБ, після чого мені сказали, що я перебуваю в розшуку", – розповів сам затриманий.

Пивоварова вивели з літака і повели у відділ ФСБ на території аеропорту, де йому заборонили користуватися телефоном. Перш ніж опозиціонер перестав виходити на зв'язок, він встиг повідомити, що його збираються відвезти до Слідчого комітету.

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За даними ЗМІ, опозиціонер проходить у кримінальній справі про участь у "небажаній організації".

У результаті затримки літак вилетів до Варшави із запізненням на одну годину 35 хвилин.

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримала екс-головреда опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для Білорусі.

Зараз Росія – одна з небагатьох країн, які не зупинили авіасполучення з Білоруссю.