Під підозру потрапила навіть тітка. У Росії затримали опозиціонера Гудкова

Після обшуків на дачі в опозиціонера Дмитра Гудкова його затримали, також затримали його тітку

У Росії затримали опозиційного політика, ексдепутата Держдуми Дмитра Гудкова.

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Про це в Telegram-каналі Гудкова повідомила його дружина Валерія.

"Це Лера Гудкова. Дмитро на допиті в ГСУ ГУ МВС. Справою нашої сім'ї займаються 7 слідчих груп. Це цілий відділ, близько 100 співробітників, 20 з них брали участь в обшуках тільки в Коломні, з автоматами", – написала вона.

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За даними ЗМІ, Дмитро Гудков затриманий за підозрою в заподіянні майнової шкоди.

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За словами адвоката, Дмитру Гудкову надано статус підозрюваного, його затримують до суду. Також затримано і перебуває в статусі підозрюваної тітка Дмитра Гудкова Ірина Єрмілова.

Раніше повідомляли, що на дачу до Гудкова під Коломною прийшли з обшуками.

Нагадаємо, у Москві поліція зірвала форум муніципальних депутатів.