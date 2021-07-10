"Підніміть мошонку". Навального щодня знімають голим у СІЗО

Один раз Навального вразили вимогою під час чергового огляду – подробиці

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що його щодня знімають на відео голим у СІЗО.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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"У мене нюдсів зараз більше, ніж у самих розпусних тик-токерів вашого міста разом узятих. Вся річ у тім, що тюремна система Росії обожнює знімати вас голим. Наприклад, в СІЗО-1 ти не тільки стандартно роздягаєшся догола, збираючись на суд і повертаючись з нього, але і при кожному обшуку камери", – написав він.

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За інструкцією Мін'юсту Росії "повний обшук", тобто з роздяганням догола, проводиться і до, і після зустрічі з адвокатом. Навіть якщо зустріч була через скло, як у його випадку.

За його словами ті, хто знімає ці відео, каже, що треба робити. Йому наказують сісти три рази.

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"Один раз мене просто вразили вимогою:"Тепер підніміть мошонку. ШТОА ?! Звідки її підняти? З підлоги? Що за збочене прохання?", – розповів Навальний.

Скріншот з соцмереж

Однак якщо спочатку ці маніпуляції його дико бентежили і він "навіть втягував живіт", то зараз Навальному все одно і забираючи одяг після обшуку, він "спочатку візьме шкарпетки, а не труси – неприємно босими ногами стояти на холодному кахлі".

Скріншот з соцмереж

Нагадаємо, в лютому суд прийняв рішення скасувати умовний строк, до якого Навального засудили раніше, і застосувати реальний – 3,5 роки колонії загального режиму. Більш детально про цю справу читайте в матеріалі: Одним абзацом. За що арештували Навального .

Крім того, в квітні проти Навального почали нову справу за частиною 1 статті 239 ( "Створення некомерційної організації, що зазіхає на права громадян") КК РФ.

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