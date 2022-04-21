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Після затоплення "Москви": заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ – ЗМІ

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21 квітня, 17:42
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Перед вторгненням Ігор Осипов особисто перевірив спроможність флагманського крейсера
У Росії шукають винних у знищенні крейсера "Москва"
У Росії шукають винних у знищенні крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове командування РФ через втрату ракетного крейсера "Москва", по якому вдарили ЗСУ, зняли з посади та заарештували командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осипова.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express, посилаючись на джерела.

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Крім того, звільнили також начальника штабу – першого заступника командувача флоту віце-адмірала Сергія Пінчука.

У РФ щодо нього здійснюються слідчі дії. А тимчасово виконувачем обов'язків командувача Чорноморського флоту призначено віце-адмірала Аркадія Романова (заступника командувача).

Також журналісти нагадали, що перед вторгненням росЗМІ писали, ніби Осипов особисто перевірив здатність флагманського крейсера відбивати удари з повітря і залишився задоволеним.

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