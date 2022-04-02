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Прессекретар Путіна встановив VPN, щоб обходити блокування соцмереж у Росії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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2 квітня, 23:44
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Дмитро Пєсков заявив, що це не заборонено
У Росії компанію Meta визнали екстремістською організацією.
У Росії компанію Meta визнали екстремістською організацією. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що встановив собі VPN – попри те, що в Росії заблоковані Facebook та Instagram.

Про це він заявив в інтерв'ю.

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"Це не заборонено"

"Ну звісно (встановив – ред.). А чому ні? Це не заборонено", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше у Росії компанію Meta визнали екстремістською організацією. Meta володіє популярними соцмережами Facebook та Instagram – вони вже заблоковані у РФ.

Водночас після заборони Instagram у Росії почали робити різні аналоги популярного сервісу. Один із них – Россграм – потрапив у скандал ще до відкриття, допустивши витік даних про потенційних користувачів.

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