Протест проти війни у Пітері швидко закінчився автозаками

Пітерці виходять на антивоєнну акцію сьомий день поспіль

На протест вийшли кілька сотень росіян і довго не протрималися / Колаж "Сьогодні"

Увечері 2 березня у північній столиці Росії кілька сотень людей вийшли на черговий антивоєнний мітинг. Їх було небагато. Проте це вже сьома акція поспіль, яка відбувається у Санкт-Петербурзі.

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Недовгий протест

Скільки було затримано росіян під час цього протесту, поки російська влада не повідомляє. Відомо, що після шостої антивоєнної акції, що відбулася біля Гостиного двору в Петербурзі напередодні, до районних судів міста надійшло 78 матеріалів. Рішення не ухвалили лише по одному з них, передає агентство "Фантанка.ru". За останні дні у відділи поліції через антивоєнну акцію забрали понад дві тисячі людей.

Як повідомляє об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга, 2 березня терміном до півмісяця заарештували 22 протестувальників. Ще 50 людям доведеться виплатити штрафи, максимальний розмір яких досягає 15 тисяч рублів (за сьогоднішнім курсом у Росії, це лише $150). П'ятьох покарали обов'язковими роботами.

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