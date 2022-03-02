Протест проти війни у Пітері швидко закінчився автозаками

Увечері 2 березня у північній столиці Росії кілька сотень людей вийшли на черговий антивоєнний мітинг. Їх було небагато. Проте це вже сьома акція поспіль, яка відбувається у Санкт-Петербурзі.
Недовгий протест
Скільки було затримано росіян під час цього протесту, поки російська влада не повідомляє. Відомо, що після шостої антивоєнної акції, що відбулася біля Гостиного двору в Петербурзі напередодні, до районних судів міста надійшло 78 матеріалів. Рішення не ухвалили лише по одному з них, передає агентство "Фантанка.ru". За останні дні у відділи поліції через антивоєнну акцію забрали понад дві тисячі людей.
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Як повідомляє об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга, 2 березня терміном до півмісяця заарештували 22 протестувальників. Ще 50 людям доведеться виплатити штрафи, максимальний розмір яких досягає 15 тисяч рублів (за сьогоднішнім курсом у Росії, це лише $150). П'ятьох покарали обов'язковими роботами.
Обстановка
- Тим часом США запроваджують блокуючі санкції проти оборонного сектору Росії, до списку будуть включені 22 організації.
- 24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.
- Після розв'язання Путіним кровопролитної війни проти України у бік Росії посипалися десятки санкцій, а багато світових компаній із різних сфер життя оголосили про свій вихід.
- Зараз практично весь адекватний бізнес залишив РФ, а тому, хто залишився, буде нереально вести свою діяльність через санкції.