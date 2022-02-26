Провалив вторгнення? Путін зняв начальника Генштабу – нардеп

Російська повномасштабна війна проти України провалюється – полетіли голови

Путін звільнив Герасимова. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін звільнив Валерія Герасимова з посади начальника Генштабу РФ. Про це повідомила у Twitter народний депутат Софія Федина.

"У нас з'явилася інформація, що Путін звільнив начальника Генштабу ЗС РФ", – написала вона.

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Як Україна протистоїть окупантам

Минулої ночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

Більше того, у районі Василькова збили авіацію: Іл-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Всього було знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

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У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

Великих втрат ворог зазнав у Харкові та на його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні на третій день війни заявив, що ми вистояли та успішно відбиваємо атаки ворога.

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Тим часом українців закликають дезорієнтувати окупантів. Все це робиться для того, щоб якнайшвидше очистити Україну від російських окупантів, стверджує радник міністра внутрішніх справ країни.