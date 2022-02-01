Путін поскаржився прем'єру Італії на Україну: що сказав

Президент Російської Федерації Володимир Путін та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі обговорили телефоном напружену ситуацію навколо України.
Про це повідомляє пресслужба італійського прем'єра, передає ТАРС.
Так, Драґі наголосив на важливості роботи з деескалації напруженості. Також під час переговорів лідери підкреслили "прихильність до стійкого та довгострокового вирішення ситуації та необхідність відновлення клімату довіри".
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А що сказав Путін?
Під час переговорів президент РФ вкотре зухвало звинуватив Україну в нібито невиконанні взятих на себе зобов'язань щодо "політичних аспектів" врегулювання військового конфлікту на Донбасі.
"Підкреслено необхідність конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів", – йдеться у повідомленні пресслужби російського лідера.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Влада України не виключає, що ескалація з боку Росії продовжуватиметься, і у зв'язку з цим перевозить секретні документи та обладнання з Києва на захід. Автори статті стверджують, що, попри активне обговорення можливого вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський не вірить у "похмурі оцінки" закордонних розвідок.
- Член української делегації у Трьохсторонній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну. Його звернення з проханням ввести російські війська все ще у Кремлі. За словами Гармаша, це може статися, якщо Окружний адміністративний суд Києва поверне повноваження політику-втікачеві.
- Ексрадник президента РФ Володимира Путіна озвучив "простий" план закінчення війни на Донбасі. Він називається відновленням міжнародного права.
- Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на запитання, що він сказав би президентові РФ Володимиру Путіну під час зустрічі.