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Путін зганьбився на засіданні ОДКБ через Токаєва: відео конфузу

Наталія Магдик Наталія Магдик
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10 січня, 17:40
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Путін назвав свого колегу з Казахстану Кемелом Жомартовичем, Токаєв вдав, що нічого не помітив
Путін забув про ім'я Токаєва під час засідання ОДКБ
Путін забув про ім'я Токаєва під час засідання ОДКБ / Фото: Колаж: Сьогодні

На онлайн-засіданні лідерів країн Організації договору про колективну безпеку не обійшлося без конфузів. Окрім лідера Таджикистану, який раптово зависнув після висловлювання співчуття казахстанському народу, президент Росії Володимир Путін осоромився. Про це у Telegram-каналі пише Readovka .

Виступаючи у прямому ефірі, господар Кремля не зміг правильно назвати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

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"Всім відомо, що президент Казахстану Кемель Жомартович Токаєв звернувся за допомогою до членів Організації договору про колективну безпеку", – заявив Путін.

Путін усвідомив свою помилку, тому скоромовкою буркнув неправильне ім'я Токаєва, сподіваючись, що на його помилку не звернуть уваги.

Кемель Токаєв – покійний батько президента Казахстану. Він був відомим письменником.

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Конфузи господаря Кремля

Путін уже не вперше забуває ім'я Токаєва. Зокрема, на прес-конференції у грудні 2021 року він назвав його просто "новим президентом" Казахстану. Хоча Токаєв очолив республіку у 2019 році .

У жовтні 2020 року Путін під час офіційного візиту до Сочі тодішнього президента Киргизстану Сооронбая Женбекова назвав його іншим ім'ям – Шаріманом.

2019 року Путін підійшов до урни, щоб вкинути свій бюлетень, але з першого разу в нього нічого не вийшло. Урна "виплюнула" бюлетень назад , А механічний голос сказав: "Бюлетень невстановленої форми".

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У 2018 році в Південно-Африканській Республіці на саміті БРІКС під час спільного фото президент РФ Володимир Путін разом з іншими лідерами країн переплутали своїм місцем біля прапорів .

У 2017 Путін публічно осоромився під час свого виступу коли не зумів прочитати власні записи в блокноті.

У 2016 році Путін осоромився з дитиною в Кремлі під час вручення ним ордена "Батьківська слава" батькам багатодітних сімей. Побачивши російського лідера дівчинка розплакалася. Незважаючи на всі спроби глави РФ, він так і не зміг заспокоїти малу.

Також у 2016-му у президента РФ трапився казус на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей . На початку зустрічі російський президент та британський прем'єр привітали друг одного, але Тереза Мей забула потиснути Путіну руку, що передбачено протоколом. У зв'язку з цим президент РФ сам простягнув їй руку.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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