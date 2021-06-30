Путін не хоче зустрічатися із Зеленським: названо абсурдну причину

Президент Росії "відзначився" заявою про повне зовнішнє управління України з Вашингтона, Берліна і Парижа

Путін розповів, що готовий обговорювати з Володимиром Зеленським. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін не хоче зустрічатися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, допоки Київ співпрацює зі США, Францією і Німеччиною.

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Про це він дав зрозуміти, відповідаючи на питання під час "Прямої лінії".

"Ну, що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються же не в Києві, а в Вашингтоні, частково – в Берліні і Парижі", – сказав Путін.

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Крім того, президент РФ вважає, що в Україні приймають "абсолютно незаконні і неконституційні" рішення стосовно опозиції, до яких він відніс переслідування нардепа Віктора Медведчука, який зараз перебуває під домашнім арештом.

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"Усередині країни дають зрозуміти, що немає жодної легальної можливості у тих сил, які хочуть збудувати і зміцнювати свою країну зокрема на шляху будівництва нормальних відносин з Росією, у них немає жодних шансів", – каже Путін.

Щодо можливих переговорів із Зеленським, президент РФ додав, що не відмовляється від цієї зустрічі.

"Треба тільки зрозуміти, про що говорити", – зазначив він.

Нагадаємо, в квітні, коли Росія стягувала війська до кордонів України, Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті: