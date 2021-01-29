Путін підписав закон про продовження "ракетного договору" між РФ і США

Договір між США і Росією продовжується до 5 лютого 2026 року

Російський президент Володимир Путін підписав закон про продовження СНО-3. між Росією і США на п'ять років.

Реклама

Про це повідомляється на сайті Кремля.

"Президент підписав Федеральний закон" Про ратифікацію Угоди про продовження Договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року ", – йдеться в повідомленні.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроєкту, договір між США і Росією продовжується на п'ять років, до 5 лютого 2026 року.

Читайте також: У Путіна відповіли на заклик "забрати Донбас додому"

Реклама

"26 січня 2021 року між Росією і США укладено Угоду про продовження Договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року в формі обміну нотами", – йдеться в документі.

Раніше голова комітету у закордонних справах Палати представників США Еліот Енгел і високопоставлений член комітету з міжнародних відносин Сенату Боб Менендес закликали держсекретаря США Майка Помпео продовжити Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Росія і США повинні вже приступати до переговорів про подальші дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) , Якщо буде вирішено його продовжувати.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама