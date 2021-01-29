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Путин подписал закон о продлении "ракетного договора" между РФ и США

29 января, 18:32

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Договор между США и Россией продлевается до 5 февраля 2026 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о продлении СНВ-3. между Россией и США на пять лет.

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Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президент подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", — говорится в сообщении.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, договор между США и Россией продлеваетсяна пять лет, до 5 февраля 2026 года.

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"26 января 2021 года между Россией и США заключено Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года в форме обмена нотами", – говорится в документе.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия и США должны уже приступать к переговорам о дальнейшем действии Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если будет решено его продлевать.

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Россия США Владимир Путин ракетный договор
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