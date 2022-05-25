Путін спростив надання громадянства РФ мешканцям двох областей України

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.
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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.
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Молодий ас… Капітан Єгор Середюк – військовий льотчик, командир авіаційної ланки. У березні за особисту мужність і героїзм був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Загинув біля міста Ізюм на Харківщині, виконуючи бойове завдання. Йому було лише 26... Герой України. Посмертно.Історія героя
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.
ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов
ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.
ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.
КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.
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