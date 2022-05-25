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Путін спростив надання громадянства РФ мешканцям двох областей України

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25 травня, 13:54
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Путін спростив надання громадянства РФ у Херсонській та Запорізькій областях.
Путін спростив надання громадянства РФ у Херсонській та Запорізькій областях. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

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Герої не вмирають!

Молодий ас… Капітан Єгор Середюк – військовий льотчик, командир авіаційної ланки. У березні за особисту мужність і героїзм був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Загинув біля міста Ізюм на Харківщині, виконуючи бойове завдання. Йому було лише 26... Герой України. Посмертно.

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Полковник Роман Качур – командир 55-ї окремої артбригади "Запорізька Січ". Під його керівництвом батарея реактивної артилерії два роки поспіль ставала найкращою у змаганні артпідрозділів ЗСУ. Герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького. Побратими називають його "артилеристом від Бога".
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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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