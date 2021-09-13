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Путіну загрожує небезпека. "Можливо, скоро доведеться самоізолюватись"

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
13 вересня, 17:54
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За словами Путіна в його найближчому оточенні у людей виникають проблеми з COVID-19
Путін розповів, що йому можливо доведеться самоізолюватись через COVID-19. Колаж: "Сьогодні"
Путін розповів, що йому можливо доведеться самоізолюватись через COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що багато хто з його найближчого оточення хворіють на коронавірус, тому йому, ймовірно, доведеться самоізолюватись.

Про це повідомляє TASS.

"Навіть в моєму найближчому оточенні у людей виникають проблеми з COVID-19", – сказав Путін на зустрічі зі спортсменами-паралімпійцями в понеділок.

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Путін наголосив на необхідності розібратися в тому, що відбувається насправді.

"Мені самому, можливо, скоро доведеться самоізолюватись, багато людей захворіли", – додав Путін.

Я міг заразити кілька сотень людей

Раніше ми повідомляли, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що вже у другий раз отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо вам раптом здавалося, що всі ці тести перед масовими заходами – це безневинна формальність чи данина часові та насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую.

Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень почесних гостей. Тест виявив мене", – написав Разумков на сторінці в Facebook.

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Разумков опублікував свій позитивний тест на коронавірус
Разумков опублікував свій позитивний тест на коронавірус

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