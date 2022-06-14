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Путіну жорстко настукали на Рогозіна, який блискуче занапастив космічну програму

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 19:32
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Космічна держпрограма стала "найменш успішною" у Росії
Олексій Кудрін здав Рогозіна Путіну. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Кудрін здав Рогозіна Путіну. Фото: колаж "Сьогодні"

Стало відомо, чому одіозний голова Роскосмосу Дмитро Рогозін гнівно заявив, що в Україні нібито все загрожує російському народу. Під ним захиталося крісло, і президентові РФ доповіли, що він профан і банальний дурень. Як виявилося, космічна держпрограма стала "найменш успішною" у Росії.

Про це повідомив голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, пишуть російські ЗМІ.

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Деталі

Під час зустрічі з президентом глава Рахункової палати заявив, що з 1,5 тис. існуючих показників держпрограм лише 22% пов'язані з реальними результатами, решта мають технічний характер.

Так, за деякими держпрограмами чиновники дають відписки щодо кількості організацій, що отримують підтримку, або проведених заходів.

"Я відзначив би найуспішніші програми: це програма розвитку сільського господарства, розвитку транспортної системи, розвитку атомного машинобудівного комплексу, програма "Доступне середовище". Ми їх виділяємо, як балансуючі, з гарною динамікою, і правильні кінцеві показники, менше технічних цих питань і більш якісно керовані. Серед таких програм, які якраз у зворотний бік, ми показуємо недоліки – це розвиток космічної діяльності", – сказав Кудрін.

Нагадаємо, раніше Рогозін заявив, що в Україні нібито все несе загрозу російському народу, історії, мові та цивілізації. За його словами, з українцями "треба покінчити".

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У пості Рогозіна сказано:

"Взагалі те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків", – написав він.

Пост Рогозіна

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До речі, раніше Рогозін наговорив собі тюремний строк, назвавши "спецоперацію в Україні" війною. За це у Росії дають 15 років в'язниці.

Раніше ми розповідали, що директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розкритикував проєкти засновника компанії SpaceX Ілона Маска, а також його допомогу Україні.

"Ось це мурло, що називається, що відкрилося, про яке я говорив. Але наші "маскофіли" говорили: "Це світоч світової космонавтики"... Цей світоч – ось вам, будь ласка, прийняв сторону. У мене до нього претензій немає. Це очевидно, це Захід, якому ми ніколи не маємо довіряти", – сказав він.

На його думку, Захід "завжди хронічно відчував ненависть політичної еліти до нашої країни (Росії. – Ред.)".

У відповідь Ілон Маск "потролив" самого Рогозіна у Twitter:

"Цивільний інтернет в Україні відчував дивні перебої. Може, погана погода? Тож SpaceX допомагає це виправити".

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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