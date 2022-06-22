Намагався застрелитися? Носія валізи Путіна знайшли у калюжі крові та з травматичним пістолетом

Вадим Зімін є полковником ФСБ у відставці

Вадим Зімін відповідав за портфель із російськими ядерними засобами контролю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Полковника Федеральної служби безпеки Росії у відставці, який носив ядерну валізку президента Росії Володимира Путіна, знайшли з вогнепальним пораненням у своєму будинку в Підмосков'ї. Як повідомляють ЗМІ, 53-річний Вадим Зімін зараз перебуває у важкому стані в реанімації – зазначається, що він намагався накласти на себе руки.

Про це пише Mirror.

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Видання пише, що полковник ФСБ у відставці відповідав за портфель із російськими ядерними засобами контролю, який завжди супроводжує господаря Кремля. Також відомо, що він виконував цю роль при колишньому президенті Борисі Єльцині.

"Він (Зімін. – Ред.) продовжував працювати в службі безпеки, дослужившись до посади полковника за свого наступника Володимира Путіна, але його точна роль у колишньому КДБ неясна", – йдеться в повідомленні.

Вадим Зімін був знайдений із вогнепальними пораненнями на кухні своєї квартири в Красногорську Московської області. У цей час його громадянська дружина була відсутня – Зіміна виявив його брата, який, як повідомляється, перебував у ванній під час стрілянини. Водночас чоловік лежав у калюжі крові з пораненням у голову, а поруч валявся травматичний пістолет ІЖ 79-9ТМ.

Вадим Зімін (обведений червоним).

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Цікаво, що росЗМІ пишуть, що Зіміну загрожувала кримінальна справа за підозрою в отриманні хабаря після того, як він вступив на роботу до митної служби на керівну посаду. Водночас у кримінальній справі він перебував під домашнім арештом, проте заперечував якісь правопорушення.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Кремлі продовжують зачищати ряди військового командування після невдач в Україні. Наприклад, російський генерал Олександр Дворніков, якому у квітні було доручено командування війною на українській території, кудись зник.