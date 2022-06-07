Фейгін розшифрував головний кошмар Кремля про "брудні бомби" України

Журналіст пояснив захоплення окупантами ядерних станцій у країні та тактичну метушню у Запорізькому напрямку

Росія боїться ядерних технологій "брудної бомби". Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація боїться ядерного потенціалу України.

Таку думку висловив російський політичний діяч, юрист та журналіст Марк Фейгін в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"У мене склалося враження, що деякі шалені вчинки, які ми бачимо з боку Москви, зокрема захоплення Чорнобильської АЕС, вони були викликані страхами, які справді в керівництві Росії є щодо можливості отримання Україною доступу до ядерних технологій для виробництва "брудної бомби"", – сказав він.

Також Фейгін має припущення, що Росія хоче захопити регіони, в яких є атомні станції.

"Вони себе переконали, що важливо контролювати ці об'єкти, тому що раптом, якщо Україна буде на межі втрати свого суверенітету, то вона вдасться до крайніх заходів. І до них можуть стосуватися якісь речі, пов'язані з виробництвом ядерних технологій, ядерної зброї. Я думаю, що це все фантомні речі, мало чим обґрунтовані, але мені здається, що така тактична метушня є", – сказав він.

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