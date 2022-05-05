Росія втрачатиме два мільйони барелів нафти на день. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Заборона імпорту ЄС може знизити видобуток нафти у Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють ембарго російської нафти, дефіцит газу в Європі та ймовірність застосування Москвою ядерної зброї.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Розвідка США допомогла ЗСУ знищити російських генералів

Газета The New York Times з посиланням на анонімні джерела в уряді США пише, що американські розвіддані про переміщення командних пунктів армій РФ дозволили Україні завдати ударів, внаслідок яких загинули російські генерали. Зазначається, що Україна завдає ударів, поєднуючи американські дані з власними – у тому числі з перехопленнями переговорів, які дозволяють робити висновок про присутність у штабах вищих офіцерів. Українські чиновники заявили, що знищено 12 генералів на передовій, і ця кількість здивувала військових аналітиків.

Ембарго на імпорт російської нафти скоротить економіку РФ

Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що ембарго ЄС на імпорт російської нафти, починаючи з літа, скоротить російську економіку цього року до 20%. Проте ембарго, яке обмежувалося імпортом нафти, матиме обмежений ефект. За даними МЕА, дохід від нафти та газу становив 45% федерального бюджету Росії у 2021 році. Нафтового ембарго вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго через проєкт #StopBloodyEnergy.

Росія втрачатиме два мільйони барелів нафти на день

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що заборона імпорту ЄС може знизити видобуток нафти у Росії ще на 10%. До кінця року Росія втратить видобуток у два мільйони барелів на день. Кремль уже загрожує, що ембарго коштуватиме Європі.

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Росія може застосувати ядерну зброю

Німецький журнал Der Spiegel інформує, що побоювання щодо ядерної атаки через ескалацію війни в Україні збільшуються. За словами Москви, зараз вона провела випробування "електронного запуску" балістичних ракетних комплексів. Це слід сприймати як сигнал та загрози застосування ядерної зброї.

Зупинка постачання російського газу до Європи цілком ймовірна

Французька газета LeFigaro пише, що зупинка поставок російського газу цілком імовірна. Французька енергетична компанія як і раніше відмовляється платити Москві в рублях. Наступний платіж наприкінці травня. Сценарій припинення постачання російського газу, якого так бояться європейці, залишається "правдоподібним".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Європейському Союзі хочуть активніше співпрацювати з африканськими країнами, щоб позбутися залежності від російського газу. Зовнішня енергетична стратегія країн ЄС має на увазі, що Європа зможе експортувати скраплений природний газ (LNG) з Нігерії, Анголи та Сенегалу.

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Також ми інформували, що Газопровід GIPL для забезпечення енергонезалежності країн Балтійського регіону вже запрацював між Польщею та Литвою.