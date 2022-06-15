Росія використала більшу частину свого військового потенціалу в Україні. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Росія намагається залучити до бойових дій в Україні нових солдатів та стару техніку. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють мільярдні прибутки Росії від експорту палива та незначні успіхи армії РФ в Україні.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Армія РФ використала більшу частину свого військового потенціалу в Україні

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Росія намагається залучити до бойових дій в Україні нових солдатів та техніку, серед якої старі танки, що базуються на Далекому Сході. Зазначається, що армія РФ вже використала більшу частину свого військового потенціалу після вторгнення.

За 100 днів війни РФ заробила 100 мільярдів доларів на експорті палива

Американська газета The Washington Post пише, що Росія заробила майже 100 мільярдів доларів на експорті палива за перші 100 днів війни. Китай був найбільшим імпортером, купивши за цей період викопне паливо на суму понад 13 мільярдів доларів. На другому місці Німеччина, яка купила паливо на суму близько 12,6 мільярда доларів. Українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго вимагають повного ембарго на російську нафту та газ за допомогою проєкту #StopBloodyEnergy.

Технологія XIX століття сприяла незначним успіхам армії РФ в Україні

Видання The Wall Street Journal пише, що технологія XIX століття – постачання на фронт залізницею – сприяє недавнім незначним успіхам Росії в Україні. Після труднощів із постачанням військ на початку війни Москва повернулася до методів доставки радянських, а то й царських часів. Перевезення поїздом – це найпопулярніший метод російських військових для переміщення військ та важкого озброєння. У промислово розвиненому регіоні Донбасу густа залізнична мережа зіграла на користь Москви.

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"Однак це може мати лише обмежений ефект надалі", – йдеться у статті.

Європа почала активно купувати африканське вугілля замість російського

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє, що європейські країни, намагаючись знайти альтернативи російському вугіллю, імпортували на 40% більше вугілля з головного експортного центру Південної Африки за перші п'ять місяців цього року, ніж за весь 2021 рік. Вугільний термінал Річардс-Бей (RBCT) у Південній Африці доставив 3,24 млн. тонн вугілля до європейських країн, що становить 15% загального експорту RBCT, порівняно з 2,32 млн. (4%) у 2021 році.

Війна Росії проти України стала величезним викликом для НАТО

The New York Times пише, що війна Росії проти України стала величезним викликом для НАТО та структури безпеки, яка допомогла зберегти мир на континенті після Другої світової війни. Конфлікт спочатку оголив розбіжності всередині Європейського Союзу та НАТО. Але гнів через вторгнення Путіна став об'єднуючою силою, хоча деякі суперечності залишаються у таких питаннях, як розширення НАТО.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував НАТО за недостатню підтримку України. На його думку, Альянс має докласти більше зусиль для захисту нашої країни. НАТО залишається єдиною структурою, яка здатна протистояти атакам Росії на Європу.

Також ми інформували, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк озвучив точний список зброї, яка допоможе Україні вигнати РФ.