Російський винищувач перетнув кордон ЄС: подробиці

Літак С-27 порушив повітряний простір Естонії

Російський Су-27 перетнув повітряний кордон Естонії / Фото: Колаж: Сьогодні

Винищувач військово-повітряних сил Росії Су-27 порушив повітряний кордон Естонії. У відповідь естонський МЗС вручив російській стороні ноту протесту.

Інцидент стався вранці 29 січня в районі острова Вайндлоо та тривав менше хвилини, повідомляє видання. ERR .

Реклама

Російська сторона не надала плану польоту, літак летів із вимкненим відповідачем і не мав зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

31 січня Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії та вручило йому ноту.

Це перше порушення повітряного простору Естонії російськими літаками цього року, минулого року було зафіксовано п'ять подібних випадків, йдеться у повідомленні.

Реклама

Путін висунув ультиматум, але Захід відмовив

Конфлікт між Україною та Росією почав загострюватися напередодні переговорів Кремля зі США щодо гарантій безпеки. Росія стягнула до кордону з Україною стотисячну армію.

12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

Реклама

26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.

Своєю чергою Володимир Путін поскаржився, що американська сторона так і не дала відповіді на головне питання – гарантії нерозширення НАТО.