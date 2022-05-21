Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Росія заборонила в'їзд Байдену та ще майже тисячі американців

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 17:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під російські контрсанкції потрапили політики, чиновники та навіть актори
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія заборонила в'їзд на свою територію майже тисячі громадян США. У списку 963 прізвища, серед яких здебільшого чиновники та політики різного рівня. Нев'їзними до Росії, зокрема, стали президент США Джо Байден та його син Хантер, голова Пентагону Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен, а також актор Морган Фрімен. Перелік опублікував МЗС РФ.

Росія вважає, що Вашингтон вчиняє "ворожі дії" проти неї, тому загрожує, що даватиме "належну відсіч".

"Російські контрсанкції мають вимушений характер і націлені на те, щоб змусити правлячий американський режим, який намагається нав'язати решті світу неоколоніальний "світопорядок, заснований на правилах", змінити свою поведінку, визнавши нові геополітичні реалії", — заявили в МЗС РФ.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 21 травня
1
Особовий склад 28850
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 169
Гелікоптери
4
Танки 1278
Танки
5
ББМ 3116
ББМ
6
Артилерія 596
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 462
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2178
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

Історія героя
Нескорені
Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
Історія матері
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29305.93

Bitcoin Cash (BCH)

191.91

Binance Coin (BNB)

307.56

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

20.2

Litecoin (LTC)

69.39

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти