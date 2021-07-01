Росіянам заборонили прирівнювати СРСР до Третього рейху – Путін підписав закон

Тепер за заперечення "вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини" в Росії штрафуватимуть і заарештовуватимуть

Володимир Путін не хоче чути порівнянь Радянського Союзу з нацистами. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська влада заборонила публічно прирівнювати дії СРСР до дій нацистської Німеччини та її союзників за часів Другої світової війни.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Такі дії в РФ тепер каратимуться штрафами 1-2 тис. рублів – для громадян, 1-4 тис. рублів – для посадовців, або до 15 діб адміністративного арешту. Юридичним особам загрожує 10-50 тис. рублів штрафу з конфіскацією предмета правопорушення.

Таке саме покарання загрожуватиме і за "заперечення вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії Союзу РСР під час звільнення країн Європи".

Норма стосується публічних виступів, " творів, що публічно демонструються", ЗМІ та інтернету.

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Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Die Zeit опублікувало статтю Путіна, в якій він оголосив, що Червона армія врятувала від поневолення Європу і світ.

А минулого року колишній президент СРСР Михайло Горбачов розповів, наскільки можливе відродження нового Радянського Союзу Росією.

Які ще пропагандистські настанови продовжують нав'язувати росіянам, дивіться у відеосюжеті: