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Россиянам запретили приравнивать СССР к Третьему рейху – Путин подписал закон

1 июля 2021 13:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Теперь за отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии" в России будут штрафовать и арестовывать

Владимир Путин не хочет слышать сравнений Советского Союза с нацистами. Фото: коллаж "Сегодня"

Владимир Путин не хочет слышать сравнений Советского Союза с нацистами. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские власти запретили публично приравнивать действия СССР к действиям нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Такие действия в РФ теперь будут наказываться штрафами 1-2 тыс. рублей – для граждан, 1-4 тыс. рублей – для должностных лиц, или до 15 суток административного ареста. Юридическим лицам грозит 10-50 тыс. рублей штрафа с конфискацией предмета правонарушения.

Такое же наказание будет грозить и за "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

Норма касается публичных выступлений, "публично демонстрирующихся произведений", СМИ и интернета.

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Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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Напомним, ранее немецкое издание Die Zeit опубликовало статью Путина, в которой он объявил, что Красная армия спасла от порабощения Европу и мир.

А в прошлом году бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, насколько возможно возрождение нового Советского Союза Россией.

Какие еще пропагандистские установки продолжают навязывать россиянам, смотрите в видеосюжете:

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