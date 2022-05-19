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Російська блогерка назвала окупантів "ювелірними рятувальниками" українців

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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19 травня, 15:03
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Лілія Абрамова не дивиться новини та чекає на "нову перемогу російських військ над фашистами"
Абрамова не пам'ятає, на якому заході вона отримала премію "Блогер-патріот Росії". Фото: колаж "Сьогодні"
Абрамова не пам'ятає, на якому заході вона отримала премію "Блогер-патріот Росії". Фото: колаж "Сьогодні"

Зірка забороненого в Росії Instagram, популярна вайнер Лілія Абрамова (Мустафіна), відоміша в Мережі під ім'ям TatarkaFM, підтримує вторгнення російської армії в Україну й за свою активну позицію отримала премію "Блогер-патріот Росії". Про це вона розповіла ведучій програмі "Альона, блін!" Альоні Жигаловій.

Варто зазначити, що Абрамова навіть не пам'ятає, на якому заході вона отримала премію.

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"Це був захід, присвячений діточкам. Допомога. Щось на підтримку дітей. Щось із дітьми пов'язане. Не пам'ятаю", – сказала вона.

Водночас вона зазначила, що є блогером-патріотом і з нетерпінням чекала 9 травня, коли Красною площею в Москві пройдуть російські воїни, які "знову перемогли фашизм".

"Говорити погано про людей, які зараз відстоюють твої інтереси на території сусідньої держави, там зараз виконують спецоперацію, щоб тут було блакитне мирне небо – це норма", – заявила Абрамова.

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Блогер також додала, що про "спецоперацію" вона дізналася лише на другий день після її початку.

"Я не зрозумію, що відбувається, я клянусь, я не знала, що щось почалося. І я дивлюсь у всіх і думаю: так стоп, стоп, стоп, а де війна? Війна, а що таке війна? Війна – це коли хтось іде захопити, поневолити іншу державу. А якщо люди йдуть допомагати своїм братам, розумієш, коли люди йдуть рятувати нормальних людей від хворих людей і роблять це максимально ювелірно, розумієш, то яка це війна? Але я розумію, що це спецоперація!" – сказала зірка інтернету.

Абрамова підкреслила, що блогери, які не згодні з політикою російської влади – "боягузи та дурні".

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"Я сподіваюсь, що вони перевзуються і повернуться", – сказала вона.

Детальніше дивіться на відео з 21:00:

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що співачка Віра Брежнєва самостійно завантажує фури гуманітаркою для українців у Польщі.

Також ми писали, що журналіст Дмитро Гордон заявив, що співачка Лариса Доліна не думає своєю головою, а вірить тільки рашистській пропаганді.

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