Російська пропагандистка розмріялася про захоплення Миколаєва

Маргарита Симоньян обурена, що в українських школах більше не хочуть вивчати мову країни-агресора

Російська пропагандистка погрожує захопити Миколаїв. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як російським окупантам не вдалося захопити Київ за три дні, московські пропагандисти не втомлюються ставити нові цілі. Цього разу пропонують своїй армії, яка мріє швидше втекти з України, захопити Миколаїв "до 1 вересня"

Про такі "плани" заявила російська пропагандистка Маргарита Сімоньян.

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Її обурили плани української влади заборонити вивчати російську мову у Миколаєві з початку навчального року.

"З 1 вересня у школах Миколаєва заборонено вивчати російську мову. Значить, треба брати Миколаїв до 1 вересня", – написала Сімоньян у своєму Telegram.

Росіяни вже відкрито сміються з пропагандистів

У коментарях до публікації пропагандистки завітали сотні людей. Багато хто з них відверто висміює такі наміри Симоньян. Говорять, що російські війська не можуть навіть відкинути ЗСУ від Донецька, не те щоб захопити Миколаїв.

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Крім того, росіяни шаленіють після того, як стало відомо про звільнення українського медика та волонтера Юлії Паєвської ("Тайри") із російського полону.

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Також у коментарі прийшли ті, хто нагадав російській пропагандистці, що не так легко окупантам захопити Миколаїв, а швидше за все – неможливо.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, у Миколаєві з візитом перебуває президент України Володимир Зеленський. Заява про "захоплення" міста прозвучала на тлі цієї подорожі.

Також зазначимо, коли Зеленський був у Запоріжжі на початку місяця, він заявив про те, що РФ може спробувати розгорнути наступ на це місто.