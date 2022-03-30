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Російський чиновник втратив посаду після визнання Зеленського крутим президентом

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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30 березня, 13:55
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Денис Кортунов був радником губернатора Самарської області РФ з IT-проєктів на громадських засадах
Дениса Кортунова звільнили за пост у соціальних мережах
Дениса Кортунова звільнили за пост у соціальних мережах / Фото: Колаж: Сьогодні

Громадський радник губернатора Самарської області Денис Кортунов втратив посаду через те, що у соцмережах назвав президента України Володимира Зеленського "крутим".

Про це написав у Telegram-каналі депутат Держдуми Олександр Хінштейн.

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"Втішно, що питання з радником губернатора Самарської області, який відкрито виступив на підтримку Зеленського, вирішилося так оперативно. Вже сьогодні Дениса Кортунова — обіцяють позбавити статусу радника. Сподіваюся, таку ж принципову позицію регіональна влада незмінно виявлятиме і по відношенню до всіх інших самарських чиновників, що виступають з антиросійських позицій", – написав російський політик.

Цьому рішенню передувала висловлена Кортуновим в інтернеті підтримка Зеленського в інтерв'ю російським журналістам на YouTube.

"Зеленський крутий", – написав російський чиновник.

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Зазначимо, що Кортунов був радником губернатора Самарської області РФ з ІТ-проєктів на громадських засадах з 2017 року.

Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам. Про це повідомив Офіс президента.

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27 березня до президента України зателефонували російські журналісти, серед яких головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Комерсанта" Володимир Соловйов.

Розмова з журналістами тривала майже дві години. Однак Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв'ю Зеленського.

"Щодо тих медіа, які поспілкувалися з президентом України, вже розпочато перевірку", – йдеться у повідомленні.

До них обіцяють застосувати "заходи реагування".

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