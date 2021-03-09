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Російський пропагандист Кисельов перейнявся волоссям на грудях Зеленського (відео)

9 березня, 00:11

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

"Журналіст" примудрився пов'язати волосся з рейтингом

Російський пропагандист, ведучий Дмитро Кисельов, якому не дає спокою Україна, у черговому випуску свого шоу на каналі "Росія" всерйоз зайнявся вивченням рослинності на тілі президента України Володимира Зеленського.

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Кисельов порівняв дві фотографії українського президента і зробив дивовижне у своїй абсурдності відкриття – Зеленський нібито голить волосся на грудях для підвищення рейтингу серед громадян України.

Чи самому Кисельову спала на думку ця ідея, чи хтось підказав, невідомо, але факт залишається фактом – у праймовий час на центральному каналі Росії всерйоз обговорювалося волосся на тілі президента сусідньої країни і його вплив на рейтинг політика.

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Нагадаємо, Кисельова вже не вперше ловлять на абсурдній брехні про Україну- у жовтні він розповідав про будівництво військово-морської бази в Луганській області, де, як відомо кожному українцю, немає виходу до моря.

Ми також повідомляли, що раніше російський гуморист Максим Галкін жорстко висміяв пропагандистів, які постійно переключають увагу росіян на Україну.

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волосся Володимир Зеленський Дмитро Кисельов пропагандист
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