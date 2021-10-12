Росію чекає серйозний струс з несподіваної сторони

У найближчому майбутньому Росії і зовнішніх ворогів не треба – її будуть трясти потужні протестні рухи в поневолених кавказьких республіках, які мріють про незалежність, що може привести до серйозних проблем для російських окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
У ГУР відзначають, що протестний рух поневолених Росією народів буде зростати.
"Жорстокі репресії, вбивства та тисячі затримань противників правління авторитарної кремлівської влади не змогли остаточно винищити прагнення окупованих Росією народів до незалежності", – зазначають у військовій розвідці.
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Як приклад розвідники привели нещодавній тривожний дзвіночок для Росії зі Страсбурга (Франція), де біля будівлі Ради Європи пройшла масштабна акція протесту за участі сотень чеченців, азербайджанців і грузинів. Вони протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка скоює злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів.
"Перед Радою Європи майоріли прапори держав Кавказу. Протестувальники розгорнули 50-метровий державний прапор Чеченської Республіки Ічкерія та, скандуючи "Геть російських окупантів", понесли його вулицями міста. На думку експертів ГУР, наслідком правління нинішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Росії. У найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть не лише в столиці, а й – навіть більшою мірою – в окупованих Москвою національних регіонах", – йдеться у повідомленні.
Прогнози щодо розпаду Росії
- Раніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який перебрався до Києва, говорив, що Україні не вигідний розпад Росії на частини, оскільки можуть з'явитися окремі ядерні держави.
- Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв розповідав "Сьогодні", що Росія розпадеться на дев'ять частин. За його словами, сьогодні ми спостерігаємо повільну смерть "імперії", внаслідок якої почнеться утворення вільних держав на території Росії.
- Боєць АТО, командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі говорив, що проблеми для російської держави можуть початися у неї під носом – кавказькі регіони можуть повстати проти Москви.