Росію чекає серйозний струс з несподіваної сторони

Поки Путін нападає на чужі країни, сама Росія може розпастися на частини

Жителі ряду регіонів можуть повстати проти Путіна. Колаж "Сьогодні"

У найближчому майбутньому Росії і зовнішніх ворогів не треба – її будуть трясти потужні протестні рухи в поневолених кавказьких республіках, які мріють про незалежність, що може привести до серйозних проблем для російських окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У ГУР відзначають, що протестний рух поневолених Росією народів буде зростати.

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"Жорстокі репресії, вбивства та тисячі затримань противників правління авторитарної кремлівської влади не змогли остаточно винищити прагнення окупованих Росією народів до незалежності", – зазначають у військовій розвідці.

Як приклад розвідники привели нещодавній тривожний дзвіночок для Росії зі Страсбурга (Франція), де біля будівлі Ради Європи пройшла масштабна акція протесту за участі сотень чеченців, азербайджанців і грузинів. Вони протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка скоює злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів.

"Перед Радою Європи майоріли прапори держав Кавказу. Протестувальники розгорнули 50-метровий державний прапор Чеченської Республіки Ічкерія та, скандуючи "Геть російських окупантів", понесли його вулицями міста. На думку експертів ГУР, наслідком правління нинішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Росії. У найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть не лише в столиці, а й – навіть більшою мірою – в окупованих Москвою національних регіонах", – йдеться у повідомленні.

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