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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Росію чекає серйозний струс з несподіваної сторони

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 жовтня, 10:29
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Поки Путін нападає на чужі країни, сама Росія може розпастися на частини
Жителі ряду регіонів можуть повстати проти Путіна. Колаж "Сьогодні"
Жителі ряду регіонів можуть повстати проти Путіна. Колаж "Сьогодні"

У найближчому майбутньому Росії і зовнішніх ворогів не треба – її будуть трясти потужні протестні рухи в поневолених кавказьких республіках, які мріють про незалежність, що може привести до серйозних проблем для російських окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У ГУР відзначають, що протестний рух поневолених Росією народів буде зростати.

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"Жорстокі репресії, вбивства та тисячі затримань противників правління авторитарної кремлівської влади не змогли остаточно винищити прагнення окупованих Росією народів до незалежності", – зазначають у військовій розвідці.

Як приклад розвідники привели нещодавній тривожний дзвіночок для Росії зі Страсбурга (Франція), де біля будівлі Ради Європи пройшла масштабна акція протесту за участі сотень чеченців, азербайджанців і грузинів. Вони протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка скоює злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів.

"Перед Радою Європи майоріли прапори держав Кавказу. Протестувальники розгорнули 50-метровий державний прапор Чеченської Республіки Ічкерія та, скандуючи "Геть російських окупантів", понесли його вулицями міста. На думку експертів ГУР, наслідком правління нинішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Росії. У найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть не лише в столиці, а й – навіть більшою мірою – в окупованих Москвою національних регіонах", – йдеться у повідомленні.

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Прогнози щодо розпаду Росії

  • Раніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який перебрався до Києва, говорив, що Україні не вигідний розпад Росії на частини, оскільки можуть з'явитися окремі ядерні держави.
  • Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв розповідав "Сьогодні", що Росія розпадеться на дев'ять частин. За його словами, сьогодні ми спостерігаємо повільну смерть "імперії", внаслідок якої почнеться утворення вільних держав на території Росії.
  • Боєць АТО, командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі говорив, що проблеми для російської держави можуть початися у неї під носом – кавказькі регіони можуть повстати проти Москви.

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