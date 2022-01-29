Літаки Путіна перестали злітати? У Росії сталася НП з винищувачем

У Росії в Новгородській області винищувач-перехоплювач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги, ніхто не постраждав.
Про це повідомили у Міноборони РФ, передає Інтерфакс.
"29 січня у Новгородській області під час зльоту для здійснення планового польоту, внаслідок технічної несправності літак МіГ-31, викотився за межі злітно-посадкової смуги. Екіпаж не постраждав. Жертв та руйнувань на землі немає", – розповіли у відомстві.
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Наразі на місці події працює комісія Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії. Після проведення технічного обстеження та обслуговування літака машину буде повернуто в стрій в найкоротші терміни.
Характеристики МіГ-31
МіГ-31 – двомісний надзвуковий винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії, призначений для тривалого патрулювання та боротьби з висотними розвідувальними літаками, стратегічними бомбардувальниками та низьколітаючими цілями. Літак здатний одночасно вражати 6 та супроводжувати до 10 повітряних цілей.
Розроблений у 1970-х роках МіГ-31 став першим радянським бойовим літаком четвертого покоління, створеним для використання в системі ППО країни.
НП з російськими літаками
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- У тимчасово окупованому Росією Криму два льотчики примусово катапультувалися з винищувача Су-30СМ, що стояв, обидва залишилися живими. Нештатне катапультування льотчиків з винищувача сталося 21 травня 2021 року ввечері на аеродромі біля міста Саки під час підготовки до вильоту. Хоча льотчики не постраждали, технік отримав термічні опіки.
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