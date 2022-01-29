Літаки Путіна перестали злітати? У Росії сталася НП з винищувачем

На місці події працює спеціальна комісія

Винищувач МіГ-31. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії в Новгородській області винищувач-перехоплювач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Міноборони РФ, передає Інтерфакс.

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"29 січня у Новгородській області під час зльоту для здійснення планового польоту, внаслідок технічної несправності літак МіГ-31, викотився за межі злітно-посадкової смуги. Екіпаж не постраждав. Жертв та руйнувань на землі немає", – розповіли у відомстві.

Наразі на місці події працює комісія Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії. Після проведення технічного обстеження та обслуговування літака машину буде повернуто в стрій в найкоротші терміни.

Характеристики МіГ-31

МіГ-31 – двомісний надзвуковий винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії, призначений для тривалого патрулювання та боротьби з висотними розвідувальними літаками, стратегічними бомбардувальниками та низьколітаючими цілями. Літак здатний одночасно вражати 6 та супроводжувати до 10 повітряних цілей.

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Розроблений у 1970-х роках МіГ-31 став першим радянським бойовим літаком четвертого покоління, створеним для використання в системі ППО країни.

НП з російськими літаками