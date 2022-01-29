Самолеты Путина перестали взлетать? В России случилось ЧП с истребителем

В России в Новгородской области истребитель-перехватчик МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.
Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Интерфакс.
"29 января в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета, в результате технической неисправности самолет МиГ-31, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", – рассказали в ведомстве.
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Сейчас на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России. После проведения технического обследования и обслуживания самолета машина будет возвращена в строй в кратчайшие сроки.
Характеристики МиГ-31
МиГ-31 – двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.
Разработанный в 1970-е годы МиГ-31 стал первым советским боевым самолетом четвертого поколения, созданным для использования в системе ПВО страны.
ЧП с российскими самолетами
- В России в Астраханской области во время выполнения планового полета разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб. Это произошло в августе 2021 года. Для установления причин катастрофы к месту крушения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил РФ.
- Во временно оккупированном Россией Крыму два летчика принудительно катапультировались из стоявшего истребителя Су-30СМ, оба остались живы. Нештатное катапультирование летчиков из истребителя случилось 21 мая 2021 года вечером на аэродроме у города Саки при подготовке к вылету. Хотя летчики и не пострадали, техник получил термические ожоги.
- Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области России, был случайно сбит другим самолетом во время учений.