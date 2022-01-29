Самолеты Путина перестали взлетать? В России случилось ЧП с истребителем

На месте происшествия работает специальная комиссия

Истребитель МиГ-31. Фото: коллаж "Сегодня"

В России в Новгородской области истребитель-перехватчик МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Интерфакс.

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"29 января в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета, в результате технической неисправности самолет МиГ-31, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", – рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России. После проведения технического обследования и обслуживания самолета машина будет возвращена в строй в кратчайшие сроки.

Характеристики МиГ-31

МиГ-31 – двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

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Разработанный в 1970-е годы МиГ-31 стал первым советским боевым самолетом четвертого поколения, созданным для использования в системе ПВО страны.

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